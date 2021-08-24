Bir siteye girip Hasan Ş.’ye ait daireden çelik kasa çalan hırsızların, kasayı taşımak için verdikleri mücadele saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi‘ndeki bir sitede, 16 Ağustos Pazartesi günü Hasan Ş. isimli bir şahsın evine 2 kadın hırsız girdi.

Kadın hırsızlar, gardıropta içinde 12 bin euro, 35 bin dolar ve bir miktar altın bulunan çelik kasayı çalarak evden çıkmaya çalıştı.

Hırsızlardan bir tanesi çelik kasayı kucağında taşımaya çalışırken, diğer kadın kapıyı açtı.

Kasayı taşıyan kadın, sakatlanma pahasına kucağında taşıdığı kasayı defalarca yere düşürdü.

Her defasından kalkan kadın, binanın bahçesinden çıkıp kayıplara karıştı.

Hırsızların kasa ile mücadelesi, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BOŞ BİR TARLADA İNDİLER

Evine hırsızların girdiğini fark eden Hasan Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahısların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi.

Şahısların bölgeden taksiye binerek, Başakşehir Şahintepe Mahallesi’ndeki boş bir tarlanın olduğu yerde indikleri tespit edildi.

Kağıthane’de, kadın hırsızın çelik kasa ile imtihanı kamerada ViDEO

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler, hırsızların aynı siteye tekrardan geldiklerini belirleyince, site önünde beklemeye başladı.

Hırsızların tekrar eve girmeye çalıştığı sırada harekete geçen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı.

30 SUÇTAN FİRARİ OLARAK ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Pınar U. ve Fatma F. olduğu tespit edilen hırsızlar, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyet kayıtlarında P.U.’nun 68 adet suç kaydının olduğu, 30 suçtan da faili firar olarak arandığı belirlendi.

Hırsızların emniyetteki işlemleri sürüyor.