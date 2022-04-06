Kağıthane'de kağıt toplayıcısı cinayeti: Katil yakalandı

Kağıt toplayıcılığı yapan aradaşını kavga sonucu kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 24 yaşındaki Maiwand N., polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde, kağıt toplayan 4 kişi arasında çıkan muştalı kavga sonucu 19 yaşındaki Muhammed Şebir Dogani yaşamını yitirmişti.

Katil cinayet sonrası ortada kaybolurken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve katilin yabancı uyruklu Maiwand N. (24) olduğunu tespit etti. Maiwand N. tespitin ardından Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Maiwand N., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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