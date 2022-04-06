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    Kağıthane'de kağıt toplayıcısı cinayeti: Katil yakalandı

    Kağıt toplayıcılığı yapan aradaşını kavga sonucu kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 24 yaşındaki Maiwand N., polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp tutuklandı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 10:17
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    Kağıthane'de kağıt toplayıcısı cinayeti: Katil yakalandı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde, kağıt toplayan 4 kişi arasında çıkan muştalı kavga sonucu 19 yaşındaki Muhammed Şebir Dogani yaşamını yitirmişti.

    Katil cinayet sonrası ortada kaybolurken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

    BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve katilin yabancı uyruklu Maiwand N. (24) olduğunu tespit etti. Maiwand N. tespitin ardından Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Maiwand N., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Kağıthane'deki kağıt toplayıcısı şah damarından bıçaklanarak katledildi

    Kağıthane de kağıt toplayıcısı cinayeti: Katil yakalandı #1

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