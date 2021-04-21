Kağıthane'de pavyona çevrilen metruk binaya baskın

Camları siyah filmle karartılmış metruk bina görünümlü pavyonda yakalanan 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 81 ilde “yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri” başlatılmıştı.

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00 sıralarında devriye görevini yaptığı esnada Seyrantepe Mahallesi’ndeki metruk bir binaya şahısların girip çıktığını gördü.

METRUK BİNADAN PAVYON ÇIKTI

Binayı bir süre izlemeye alan Kağıthane polisi, binayı kontrol etmek için harekete geçti. Kapıyı çalan polis ekipleri, açılmaması sonrası otomatik sistemle kapısı açılan binadan içeriye girdi.

Karanlık olan binanın üst katına çıkan polis ekipleri, ışık olmayan odalara localar kurulduğunu gördü. Odaları kontrol eden polis ekipleri, 6’sı kadın 14 kişinin pavyona çevrilen metruk binada eğlendiğini tespit etti.

Kağıthane'de metruk binayı pavyona çevirmişler

14 KİŞİYE 48 BİN TL CEZA

Polisi bile şoke eden baskın sonucunda içerideki 14 kişiye, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan içeridekilerin GBT’lerini sorgulayan Kağıthane polisi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 yaşındaki Kadir A.’yı ise gözaltına aldı. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden süreceği öğrenildi.