Kağıthane'de sınava kopya düzeneğiyle giren şahıslar yakalandı

Cerrahi maskeye gizli kamera yerleştiren şahıslar sınav çıkışında yakalandı. Düzeneği kuran kişiler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane’de düzenlenen ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Yunus G. (22), yabancı uyruklu Beşir H. (29) ve Rıdvan G. (31) isimli şahıslar, ehliyet sınavına girecek olan Songül T. ve Abdul Seyit T. için cerrahi maske içerisine gizli kamera yerleştirerek özel düzenek kurdu.

ARAÇ İÇERİSİNDEN KOPYA VERDİLER

Songül T. ve Abdul Seyit T. maskeyi ve kulaklığı takarak sınava girerken, şüpheli Yunus G., Beşir H. ve Rıdvan G. ise yaklaşık 50 metre uzaklıkta araç içerisinde sınavdakilere kopya vermeye başladı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Sınavda özel düzenekle kopya çekileceği ihbarını alan polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmalarda okulun yaklaşık 50 metre ilerisindeki bir otomobilde araçta bulunan Yunus G. ve Beşir H.’yi yakaladı.

Bunun üzerine sınavın bitmesini bekleyen Kağıthane polisi, okul önünde beklemeye başladı. Sınav bitiminde polis ekipleri, Songül T. ve Abdul Seyit T.’yi durdurdu.

KAMERA VE MİKROFONLU DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların maskesinde inceleme yapan ekipler, kamera ve mikrofon kurulu düzenek olduğunu gördü. Kameralı maskeler ve elektronik cihazlar bulundu Bunun üzerine iki şahıs gözaltına alındı.

Düzeneği kuran şahısların araçlarında da arama yapan polis, firari Rıdvan G.’nin kimliğini, 2 adet kredi kartı şeklinde elektronik cihaz ve içerisinde sim kartlar, taşınabilir modem ve 2 adet kamera düzeneği kurulmuş cerrahi maske bulundu.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Sınav sonucunda ehliyet sınavına giren şahıslara özel düzenek kuran Yunus G. ve Rıdvan G.’nin, emniyette “Belgede sahtecilik suçundan” kayıtları olduğu ortaya çıktı.

SINAVA GİRENLER SERBEST BIRAKILDI

Sınava giren Songül T. ve Abdul Seyit T.’ye ise ifadeleri alınarak “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DÜZENEĞİ KURAN ŞAHISLAR CEZAEVİNDE

Öte yandan araçta yakalanan Yunus G. ve Beşir H., ifadelerinin alınması ve “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem yapılması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari Rıdvan G.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.