Kağıthane’de torbacının evine baskın: Polis kurye kılığında yakaladı

Kağıthane Mobil Park polisi, uyuşturucu satan Murat Ş.'nin evine motosikletli kurye kılığına girerek baskın yaptı. Evde uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli evin önünde yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde devriye gezen Mobil Park timi, bir şahsın kemer kısmından çıkarttığı uyuşturucuları sattığı ihbarını aldı.

İhbarla harekete geçen ekipler, şahsı takibe aldı.

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Ekiplerden biri şahsın tespit edilen evine baskın düzenlerken, diğer ekip de şahsı dışarıda yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kemer kısmında bir miktar eroinli kubar ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülem 540 lira ele geçirildi. Şahsın evinde de arama yapan Mobil Park polisi, bazanın altındaki ilaç kutularının arasına gizlenmiş bir miktar daha eroinli kubar ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet buldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Aramaların ardından gözaltına alınan Murat Ş., ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.