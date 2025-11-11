Kahramanmaraş’ta asansör 6’ncı kattan -3’e düştü, 5 kişi yaralandı

- Kahramanmaraş'ta bir apartmanda asansör, 6'ncı kattan -3'e düşerek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralıları hastaneye kaldırdı.
- Asansörün düşme nedenini tespit etmek için teknik inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir apartmanda içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandıktan sonra hızla -3’üncü kata düştü.
Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri, kabinde mahsur kalan 6 kişiden 5’ini yaralı halde çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.