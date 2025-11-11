Abone ol: Google News

Kahramanmaraş’ta asansör 6’ncı kattan -3’e düştü, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanda meydana gelen asansör kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 21:17
  • Kahramanmaraş'ta bir apartmanda asansör, 6'ncı kattan -3'e düşerek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
  • İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralıları hastaneye kaldırdı.
  • Asansörün düşme nedenini tespit etmek için teknik inceleme başlatıldı.

Akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir apartmanda içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandıktan sonra hızla -3’üncü kata düştü.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, kabinde mahsur kalan 6 kişiden 5’ini yaralı halde çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.

