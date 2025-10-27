Kahramanmaraş'ta durdurulan araçtan 80 saka kuşu çıktı: Yasa dışı avcılığa 655 bin TL ceza Kentte polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 80 saka kuşu, ses cihazları, tuzaklar ve kuş yakalamada kullanılan ağlar ele geçirildi.

Göster Hızlı Özet Kahramanmaraş'ta bir araçta 80 saka kuşu, ses cihazları ve tuzaklar ele geçirildi.

Yasa dışı avcılık yapan şahsa 655 bin 70 TL ceza kesildi.

Kuşlar veteriner kontrolünden sonra doğaya salındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kahramanmaraş'ta yasa dışılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Polis Kontrol Noktası’nda durdurulan bir araçta kuşları gören polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. 80 SAKA KUŞU ELE GEÇİRİLDİ Kontrol noktasında durdurulan araçta detaylı arama yapan DKMP ekipleri, 80 saka kuşu ile yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazları, tuzaklar ve ağlar bulundu. Şüpheli şahsın kuşları ses cihazı yardımıyla yakaladığı ve ticaretini yaptığı tespit edildi. PARA CEZASI UYGULANDI Bunun üzerine şahsa 655 bin 70 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. El konulan av malzemeleri ise imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra yeniden doğal yaşam alanına salındı. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da kamyon İETT otobüsüne çarptı: 9 yaralı

