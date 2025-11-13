Kahramanmaraş’ta elektrikli otomobilde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde, bir apartmanın otoparkında park halindeki elektrikli otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otomobili sardı.

BİNA SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Otoparktaki dumanları fark eden bina sakinleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel donanımlı araç ve ekipmanlarla yangına müdahale etti.

Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Öte yandan binada yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araçlarla güvenli bir şekilde tahliye edildi.