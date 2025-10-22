Kahramanmaraş'ta hemşire şiddeti sonucu bir bebeğin engelli kaldığı ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan Sema Bozoklar Deniz Esin ismini verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Deniz Esin, düşük kilolu doğduğu için kuvöze alındı.

ŞİDDETİ BİR BAŞKA HEMŞİRE FARK ETTİ

Deniz Esin'in çok sakin ve hareketsiz halde olduğunu gören bir hemşire, bebeği kontrol ettiğinde bacağında morluklar olduğunu gördü.

Deniz Esin bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini bilen hemşire, vakit kaybetmeden güvenlik kamerasını incelediğinde şok gerçekle karşılaştı.

İzlediği görüntülerde bir başka hemşire olan H.D.B.'nin bebeğe şiddet uyguladığını gördü.

Görüntülerin ardından durumla ilgili hastane yöntemini bilgilendirildi ve bebek muayeneye alındı.

Yapılan muayene sonucunda bebeğin bacağının kırık olduğu belirlendi.

HEMŞİRE ŞİDDETİ AİLEYE BİLDİRİLMEDİ

Özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi. Hastane, aileye Deniz Esin bebeğin bedensel engelinin olduğunu ve serebral palsi, epilepsi olduğunu bildirdi.

Hastane yönetimi hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddete dair aileye herhangi bir bilgi vermedi.

Ancak hemşire H.B.D. hakkında idari soruşturma başlatılarak Kahramanmaraş İl İdari Kurulu'na bildirildi.

Soruşturmanın ardından H.D.B.'nin görevine son verilirken, İl İdare Kurulu da görüntüleri ve Deniz Esin Bozoklar'ın sağlık durumuna ilişkin belgeleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne göndererek bilirkişi raporu talep etti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPOR HAZIRLADI

Bilirkişi heyeti, inceleme yaptıktan sonra talep edilen raporu kurula gönderdi.

Hazırlanan raporda, hemşire H.B.D.'nin Deniz Esin Bozoklar'dan kan almaya çalışırken bebeğin huzursuzlanması üzerine şiddet uyguladığı belirtildi.

Şiddete uğrayan bebeğin bacağının kırıldığı ve bacağına 5 gün sonra müdahale edildiği de yer aldı. Raporda, “Kamera kayıtlarının incelenmesinde hemşire H.D.B.’ın 26 Mayıs 2021 tarihli nöbetinde bebeğin sağ temporal bölgesine şiddetle iki defa vurduğu, sağ kol ortasından tutup bebeği ileri geri hareket ettirerek şiddet içerecek şekilde sarstığı, sağ uyluk bölgesini şiddet içerecek şekilde birkaç kez sıktığı, sol uyluk bölgesinden sıkıp ani ve hızlı bir şekilde çevirerek bebeği sırt üstü yatar vaziyetten kendine doğru döndürdüğü, bu eylem sonrasında bebeğin durağanlaştığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde grafisi çekilerek uyluk kemiğinde kırık olduğu saptanarak gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bebekte saptanan kırığın, hemşire H.D.B.’nin şiddet içerikli eylemleri ile meydana geldiği yönünde tıbbi kanaat oluşmuştur.” denildi.

Kahramanmaraş İl Kurulu gelen raporun ardından H.D.B.'nin yargılanmasına karar verdi, Ancak H.D.B., avukatı aracılığıyla Danıştay'a dava açıp karara itiraz etti.

Danıştay 1'inci Dairesi, itirazı değerlendirerek mevcut delillerin H.D.B. hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek özellikte olduğunu bundan dolayı Kahramanmaraş İl İdare Kurulu kararının onanarak H.D.B. hakkında asliye ceza mahkemesinde ''Kasten yaralama'' suçundan dava açılmasına karar verdi.

GELEN MESAJLA GERÇEĞİ ÖĞRENDİLER

Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın açılıp UYAP'a girilmesinden sonra Sema ve Abdullah Bozoklar'a e-Devlet üzerinden dava gününe dair mesaj geldi.

Gelen mesajı okuyan çift, bebeklerinin doğduğu hastanede hemşire H.D.B.'nin Deniz Esin'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kamu davası açıldığını görünce şoke oldu.

Dava dosyasını inceleyen Bozoklar çifti, kızlarına uygulana şiddete dair bilirkişi raporları, kamera inceleme dökümlerini incelediklerinde, doğuştan engelli sandıkları kızlarının aslında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ancak hemşirenin şiddet uygulamasının ardından engelli kaldığını öğrendi.

''ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM''

''Kasten yaralama'' suçundan 3 yıla kadar hapisle tutuksuz yargılanan hemşire, mahkemede suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Hemşire yaptığı savunmada, “Ben Deniz Esin Bozoklar'a yönelik yaralama kastıyla hareket ettiğimi kabul etmiyorum.

Hastanın tartıdan düşmemesi ve kan alımı sırasında zarar görmemesi için özenle işimi yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

Hakim, bu savuyunmayı yapan H.D.B.'ye ''Kasten yaralama'' suçundan yargılandığını hatırlatarak TCK'nın ''Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama'' suçu maddesinin uygulanması ihtimaline karşı ek savunma hakkı tanıdı.

DOĞUMU NORMAL GERÇEKLEŞTİ, KUVÖZE ALINDI

Bebeğin engelli kalmasına neden olan hemşire, ek savunma için süre talebinin olmadığını belirterek, önceki savunmasını tekrar ettiğini ifade etti.

Hakim, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, davayı erteledi.

Baba Abdullah Bozoklar, kızlarının doğumunun normal bir şekilde gerçekleştiğini ancak gelişim sorunundan dolayı kuvöze alındığını, 2 ay sonra da kızlarının bacağının kırıldığını öğrendiklerini söyledi.

''KABULLENİP HAYATIMIZA DEVAM EDERKEN ÖĞRENDİK''

Bozoklar, bu süreçte hastanenin kendilerine hiçbir şekilde açıklama yapmadığını, Deniz Esin bebeği entübe şekilde özel hastaneye sevk ettiğini söyleyerek, “Orada da çocuğa epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu.

Bunun nedenini de bu çocuğun beyninde herhangi bir hasar olduğunu, neden kaynaklı olduklarını bilmediklerini söylediler.

Biz çocuğu kuvözden çıkarttıktan sonra bu şekilde bir durum olduğunu kabullenip hayatımıza devam ederken 2024 yılında Haziran ayında bize e-Devlet'ten çocuğumuzun mahkemesinin geldiğini gördük, kamu davası açılmış hemşire hakkında.

''BİZİM 3 YIL SONRA HABERİMİZ OLDU''

Bu şekilde haberimiz oldu. Yani bu çocuk darbedilmiş, bizim 3 yıl sonra haberimiz oluyor.

Orada bir hemşire kızımızı darbediyor.

Bu kamera görüntüleriyle, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabitleniyor.

Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı. Yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor.” dedi.

''GÖREVDEN ALINDI, SADECE BUNUNLA YETİNİYOR''

Bozoklar, “Yani hemşire bu hataları yapmış. Devamında bu çocuk 5 gün kırık bacakla yaşıyor, hiçbir müdahale olmuyor.

Bir hemşirenin bacak kırmasıyla başlayan, hastanenin 5 gün boyunca müdahale etmemesiyle devam eden bir süreç, Hemşire ve hastane ortaklığıyla el ele verip bu hale getirmişler kızımı.

Bu hemşire şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Görevden alındı, sadece bununla yetiniyor.

''BİZİM ADALETE OLAN GÜVENCEMİZ TAMDIR''

Bunun görevden alınması bizim çocuğumuzu geri getirmeyecek.

Serebral palsi hastalarının 13-15 yaş gibi bir ömrünün olduğunu biliyoruz.

Yani bunun devletimizden bu işin peşini bırakmayacaklarını umuyoruz, güveniyoruz.

Bizim adalete olan güvencemiz tamdır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız, her zaman da arkasında duracağız kızımızın.” dedi.

''KADININ TUTUKLANMASINI İSTİYORUM''

Anne Sema Bozoklar ise e-Devlet’ten gelen mesaj üzerine kızlarının kırık bacağına 5 gün boyunca müdahale edilmediğini ifade ederek, “O kadar hemşire baktı, doktor ilgilendi.

Hiç mi birisi görmedi? İhmal edildi benim çocuğum. Gerekenin yapılmasını istiyorum.

Kızıma bunu yapanların gereken cezayı almasını istiyorum.

Kızım anaokulu çağında şu an 4,5 buçuk yaşında.

Okula gitmesi gerekirken ben kızımı fizik tedavi merkezlerine hastanelere götürüyorum, evde kendim besliyorum.

Millet çocuğunu parklara götürürken ben evde yine çocuğumla ilgilenmek zorunda kalıyorum.

Kadının da tutuklanmasını istiyorum. O serbest bir şekilde geziyor benim çocuğum evde hapis hayatı yaşıyor.” şeklinde konuştu.

HEMŞİRE ŞİDDETİYLE İLGİLİ DAVA DEVAM EDİYOR

Ailenin avukatı Sait Bolat ise bebeğin engelli kalmasına sebep olan hemşirenin şiddetiyle ilgili dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bolat, “İşin ilginç tarafı aile evlatlarının bu şekilde dolduğuna yani engelli bir şekilde doğduğuna kanaat getiriyor, mahkemeden tebligat gidene kadar.

Mahkeme tebligatıyla aslında son derece sağlıklı doğan evlatlarının sanığın eylemleri neticesinde kaldığını öğrenmiş oluyor.

Kamera kayıtları tespit olunduktan sonra üniversite rektörlüğü hem kendi içerisinde idari soruşturma başlatıyor ve sanığın ilişiğini derhal kesiyor.

''BEBEĞİMİZ ÖMÜR BOYU ENGELLİ KALDI''

İl Kuruluna bilgi veriliyor. İl İdare Kurulu yaptığı araştırma neticesinde sanığın eylemlerinin tıbbi etik kurallarına aykırı olduğu, vahşet içerdiğini tespit ediyor.

Bebeğimiz, yaşadığı vahşet neticesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ömür boyu engelli kalmıştır.

Dosyamızın Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor dosyamızdaki haklılığımızı açıklığa kavuşturacaktır.” diye konuştu.

''VAHŞETİ YAŞATAN HEMŞİRE DE BİR ANNE

Bolat, “Kamera kayıtlarındaki görüntüler vahşeti gözler önüne seriyor.

İnanın kamera görüntülerini izlemeye, çoğu insanın yüreği dayanmaz. İşin acı tarafı yeni doğan bebeğimize bu vahşeti yaşatan hemşirenin de bir anne olmasıdır.

Bir anneden beklenmeyecek, bir annenin şefkatinden yoksun bir şekilde maalesef bebeğimize vahşeti yaşatmıştır.” dedi.