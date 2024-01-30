Kahramanmaraş'ta iş yeri ve evi yıkıldı: Pes etmedi, yeniden hayata tutundu... Depremde iş yeri ve evi yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kalmayı başardı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok kişinin evi ve iş yeri yıkıldı.

Depremde evini ve iş yerini kaybeden depremzedelere ise devlet el uzatıyor.

Bu kapsamda da devlet, yeni yapılan konutları depremzedelere teslim etmeye de başladı.

Deprem iş yerini kaybeden Demirciler Çarşısı esnafı 74 yaşındaki Mustafa Tanır ise işe önce kendisi koyuldu.

Tanır, bütün eşyalarının hurdaya gittiğini ve tekrar iş yerini ayağa kaldırmak için çalıştığını söyledi.

"Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorum"

İş yeri yıkıldıktan sonra kendi çabalarıyla prefabrikten iş yeri yaptığını söyleyen Tanır, "Ben kamudan emekliyim. Emekli olduktan sonra Demirciler Çarşısı'nda iş yeri açtım. Depremden dolayı iş yerim yıkıldı. Yıkıldıktan sonra burayı kendi çabalarımla prefabrik halinde iş yerine çevirdim.

Makinelerimizi kurtarmaya çalıştım. İş yerimizi tekrardan ayağa kaldırmaya çalıştım. Şimdilik bu şekilde yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorum." dedi.

"İş yerimi ayağa kaldırmaya çalışıyorum"

Kendi emeğiyle ahşaptan ürünler yaptığını anlatan Tanır, şöyle devam etti:

Tabure, sandalye, fırın küreği yapıyorum. Vatandaş ahşap üzerine ne istiyorsa onları yapıp teslim ediyorum. Hayat bu şekilde devam ediyor. Benim iş yerim tamamen yıkıldı.



Üzerinde iki katlı evim vardı, o da yıkıldı beraberinde. Bütün eşyalarımız hurdaya gitti. Şimdi de yeniden toparlanmaya çalışıyorum. İş yerimizi tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)