Onlarca kırmızı benekli alabalık, suyun içinde ve kıyıya vurmuş vaziyette ölü olarak bulundu. Çevredeki vatandaşlar, balıklar ölmeden önce suyun renginin siyah olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Mehmetbey Mahallesi’nden doğan Terbüzek Çayı’nın Temurağa Mahallesi kesiminde, onlarca kırmızı benekli alabalık ölüsü bulundu.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ortaya çıkan manzaradan endişelendi.

Çaydaki ölü balıklar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vatandaşlar, balık ölümleri öncesinde suyun renginin simsiyah olduğunu belirtti.

“BUNLAR BİZİM MİLLİ SERVETİMİZ”

Kırmızı benekli alabalıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

“Biraz önce suyun rengi simsiyahtı. Tamamı alabalık. Sahil boyunca balıklar karaya vurmuş durumda. Bunlar bizim milli servetimiz.





“SUDA YOĞUN BİR KÖPÜK GÖRÜLMÜŞ”

Suda çok aşırı ve keskin bir koku mevcut. Balıkların bir kısmı can çekişiyor. Suda yoğun bir köpük görülmüş. Kırmızı benekli alabalık katliamı var. Gördüğümüz bu. Az önce topladık. Ama özellikle alabalıklar ölmüş. Siyah bir atık görülmüş.

“BALIKLARI TOPLAYIP İLGİLİLERE VERECEĞİZ”

İrili ufaklı alabalıklar ölüsü ile dolu. Sebebinin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu balıkları, toplayıp ilgililere vereceğiz.

Kahramanmaraş'ta kırmız benekli alabalık ölümleri VİDEO



“BU SUDA BİR ŞEYLER OLUYOR”

İnanılmaz bir şekilde balık ölmüş. Bu suda bir şeyler oluyor. Daha bunlar bizim gördüklerimiz.”