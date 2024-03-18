Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı Pazarcık ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsünün devrildiği kazada 14'ü öğrenci, 15 kişi yaralandı.

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yukarı Höcüklü Mahallesi’nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü ve 14 öğrenci yaralandı

Kazada ters dönerek duran minibüsün sürücüsü N.Y. ile 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya ile Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, hastanede yaralıları ziyaret etti. Kaya, öğrenci ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)