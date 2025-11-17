Kahramanmaraş’ta silahla oyun ölümle son buldu: 14 yaşındaki çocuk arkadaşını kazara vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki çocuk arasında yaşanan şakalaşma, korkunç bir olaya dönüştü.

Kanuni Mahallesi’ndeki bir iş yerinin ofisinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki M.K., iddiaya göre babasına ait tabancayla oynarken aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ö.’yü kazara vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMA TUTUNAMADI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa Ö., hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşının ölümüne neden olan M.K. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.