Kahramanmaraş'ta üçüncü kattan başka bir evin çatısına düştü

İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan bir kişi üçüncü kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek başka bir binanın çatısına düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alınan yaralı sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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