Kahramanmaraş'ta üçüncü kattan başka bir evin çatısına düştü
İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan bir kişi üçüncü kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek başka bir binanın çatısına düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alınan yaralı sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü