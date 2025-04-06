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Kahramanmaraş'ta üçüncü kattan başka bir evin çatısına düştü

Kahramanmaraş'ta üçüncü kattan başka bir evin çatısına düştü Kahramanmaraş'ta bir kişi, üçüncü kattaki evinden düşerek yanındaki binanın çatısına çakıldı ve yaralandı.