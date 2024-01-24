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Asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş’ta panik anları yaşanıyor.
Depremde ağır hasar alan binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda saat 14.30 sıralarında, Doğukent Mahallesi’ndeki 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binayı yıkmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.
Operatör enkaz altında kaldı
Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.
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