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Asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş’ta panik anları yaşanıyor.

Depremde ağır hasar alan binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda saat 14.30 sıralarında, Doğukent Mahallesi’ndeki 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binayı yıkmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.

Operatör enkaz altında kaldı

Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.