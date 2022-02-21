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- Kapıkule'de işçinin bulduğu poşetten kokain çıktı
Kapıkule'de işçinin bulduğu poşetten kokain çıktı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda temizlik işçisinin bulduğu poşetten çıkan 5 kilo 784 gram kokain emniyet ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
- AA
- 21.02.2022 - 13:32
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tırların x-ray taramasına sevk edildiği alanda temizlik yapan işçi, çöpleri topladığı esnada bir poşet buldu.
POŞETİN İÇİNDE 5 KİLO 784 GRAM KOKAİN BULUNDU
İşçinin ihbarı üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede poşetin içerisinde 5 kilo 784 gram kokain olduğunu belirledi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
X-ray taraması sırasında bekleyen bir tırdan atıldığı düşünülen kokainle ilgili yapılan araştırma sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler B.A ve Z.K.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.