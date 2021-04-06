Karabük'te 15 yıllık eşinden 41 gündür haber alamıyor

Dini nikahlı eşi Türkan Kırış’tan günlerdir haber alamayan Şahin Demir, eşinin hayatından endişe ediyor.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde dini nikahlı eşiyle yaşayan Türkan Asiye Kırış, 25 Şubat'ta fatura ödemek için dışarı çıktı ve geri dönmedi.

O günden beri eşini arayan Şahin Demir, durumu jandarmaya bildirdi.

15 yıllık eşinin hayatından endişe duyan Şahin Demir, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin bahçesinde eşinden bir haber gelmesini bekliyor.

"ONA İHTİYACIM VAR"

Konuyla ilgili konuşan Demir, “Eşim elektrik faturası yatırmak için Yenice’ye gitti. Daha sonra faturayı yatırmadan Karabük’e geçeceğini ifade etti. O akşam geri dönmeyeceğini sabah döneceğini söyledi. O günden beri gelmedi. Endişeliyim. Ona çok ihtiyacım var. Kalp rahatsızıyım, her yerim şiş.” ifadelerini kullandı.

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"SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM"

15 yıllık eşinin bir anda ortadan kaybolduğunu, hayatından endişe ettiğini söyleyen Demir, “Sesini duymak istiyorum, yeter ki sesini duyayım.” dedi.