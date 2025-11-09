Karabük’te ahşap evde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde Sabri Köroğlu’na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapının tamamını etkisi altına aldı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını fark edip son anda kendilerini dışarı atan Sinan, Volkan, Halil ve Emirhan Köroğlu ile Muhammed Delibasan dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan Köroğlu’nun vücudunda yanıklar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.