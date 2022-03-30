Okula giden genç kız, başıboş köpeklerin saldırısından 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan atlayarak kurtuldu. 20 gün önce, 2 çocuğun daha aynı köpeklerden kaçarken yaralandıkları öğrenildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün sabah saatlerinde, boş arazide bulunan başıboş sokak köpekleri okula giden bir genç kızı kovaladı.

Üzerine koşan köpekleri fark eden genç kız, yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan atlayarak facianın eşiğinden döndü.

Genç kızın korku içinde köpeklerin saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

20 GÜN ÖNCE AYNI KÖPEKLER, 2 ÇOCUĞA SALDIRDI

Yaklaşık 20 gün önce de ortaokul öğrencisi olan Azra Kuru isimli kız çocuğu ile arkadaşının, site içerisinde aynı köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı öğrenildi.

“APARTMANDAN ÇIKAR ÇIKMAZ 7-8 TANE KÖPEK BUNLARIN ÜZERİNE KOŞMAYA BAŞLADI”

Site sakinlerinden Esma Kuru, köpek saldırısının kendilerini çok etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kızım arkadaşıyla birlikte okuldan gelmişti. Daha sonra onu uğurlamaya gitmek için aşağıya indi. Apartmandan çıkar çıkmaz 7-8 tane köpek bunların üzerine koşmaya başladı. Camdan kızlarımı takip ederken ‘Anne’ diye bağırışından o kadar etkilendim ki apartmandan ayakkabısız nasıl indiğimi bilmiyorum. Anlatırken bile o anı yaşayarak anlatıyorum şu anda.

Karabük’te, başıboş köpeklerden duvardan atlayarak kurtuldu VİDEO

“KIZIMIN ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDUM”

Aşağıya indiğimde kızımın çığlık seslerini duydum. Daha sonra köpekleri arkadaşının babası kovalamaya başladı. Baktığımda kızım yerde çığlıklar içerisinde, arkadaşı da sürünerek tekerleğin altına doğru giriyor. Onun bacağı mosmordu, kızım da yerden kalkamıyordu. Kızıma korkudan mı kalkamadığını sorduğumda ayağı üzerine basamadığını söyledi. Kızımı sırtıma alarak eve taşıdım. Bacağı aşırı şişmeye başladı hastaneye kaldırdık hemen.





“O PSİKOLOJİYİ NASIL ATLATACAĞIZ BİLMİYORUM”

Röntgende çok ödem topladığı, yere basmaması gerektiği söylendi. Bu süre içerisinde ne okula gidebildi ne ayağı üzerine basabildi. Derslerinden de geri kaldı. Dersi, okulu geçtim o psikolojiyi nasıl atlatacağız bilmiyorum. Bir anne olarak halen korkmaktayım. Bakkala veya markete gidemiyorum. Köpek sesi duysam hemen pencere koşuyorum, acaba birini mi ısırdı diye.

“O BACAĞIN ÇARESİNE NASIL BAKACAĞIZ BİLMİYORUM”

Bir haftadır babası götürüp getiriyor. Bacağı dümdüz bir şekilde merdiven inip çıkamıyor. Okulda öğretmenlerinin asansörünü kullanıyor. Bacağını bükemiyor, merdiven gördüğü anda kaçıyor. O bacağın çaresine nasıl bakacağız, nasıl düzelecek bilmiyorum.”

Köpek saldırısının ardından korkudan dışarıya çıkamadığını söyleyen Kuru, komşusunun kızının da dün köpeklerin saldırısına uğradığını, duvardan atlayarak kurtulduğunu kaydetti.

“HAYVANLARA ZARAR VERMEDEN TOPLANSIN BU HAYVANLAR”

Yetkililerden yardım beklediğini aktaran Kuru, “Hayvanları ben de çok seviyorum; kedi, köpek görsem hemen kucaklarım ama bende şimdi korku oluştu. Köpek görsem kaçacak haldeyim şu anda. Televizyonda izliyoruz, sürekli ölüm haberleri. Çocukların canı yanmasın. Her gördüğümde insanlar kaçıyor, çocuklar anneleri ile iniyor köpekler korkularına. Yetkililerden rica ediyorum. Hayvanlara zarar vermeden toplansın bu hayvanlar. Gerekirse maddi, manevi yardım yaparız.” diye konuştu.