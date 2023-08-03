Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı Seyir halindeki iki aracın çarpışmasıyla olay yerinde yaşanan can pazarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Çocuğunun babasının feryatları yürekleri dağladı.

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İHA

Karabük'te meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

Safranbolu ilçesinde Sema Korkut yönetimindeki otomobil, Murat Ilgın idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğunun başından ayrılmayan baba Zekai Titiz’in feryatları yürek dağladı.

Yaralıların tedavileri sürüyor

Kaza sonrası durumları ağır olan Sema Korkut ve Zekai Titiz ile diğer yaralıların tedavisi Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan kazada yaralanan Murat Ilgın’ın ise askeri personel olduğu ve yeni atandığı Bartın’a ailesi ile birlikte gittiği öğrenildi.