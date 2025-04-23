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İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis, bir şahıs nedeniyle zor anlar yaşadı.

Misak-ı Milli Meydanı'nda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Polis ekiplerinin araya girmesine rağmen karşısındakine saldırmaya çalışan şahıs, yediği yumrukla yere yığıldı.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Güçlükle kontrol altına alınan şahsın polis ekiplerine yaşattığı zor anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Birbirinden şikâyetçi olan şahısla,r polis merkezine götürüldü.