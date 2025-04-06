Karabük'te otomobil kazası

İHA

Karabük'te Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir eden Gültekin Kalaycı idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

3 YARALI

Kazada otomobilde bulunan Döndü Kalaycı, Songül Çalkam ve Edanur Oruçoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.