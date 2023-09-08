Karabük'te platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düşen işci hayatını kaybetti Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de çalışan bir işçi platformun kırılmasıyla yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'nin (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırınında meydana gelen olayda Emrah Yılmaz isimli işçi gaz borusunu temizlediği sırada iddiaya göre buhar nedeniyle çürüyen platformun kırılması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Gerekli denetim ve iş güvenliğinin yetersiz olmasının dikkat çektiği feci olayda talihsiz işçi ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Yılmaz'ın 6 Eylül de doğum günü olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)