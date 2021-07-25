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Karabük’te seyir halindeki araçta yangın

Karabük’te seyir halindeki araçta yangın

Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmının altı yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar araç sürücüsünü durdurdu. Yangına su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi.