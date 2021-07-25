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    Karabük’te seyir halindeki araçta yangın

    Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmının altı yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar araç sürücüsünü durdurdu. Yangına su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 15:00
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    Karabük’te seyir halindeki araçta yangın

    Yenice istikametinden Karabük’e seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmının altından yanmaya başladı.

    Alevleri fark eden vatandaşlar sürücüyü uyararak durdurdu.

    Bu sırada yol kenarında ellerindeki bidonlara su solduran vatandaşlar olayı görünce alevleri söndürmek için yardıma koştu.

    PATLAMA MEYDANA GELDİ

    Otomobilin motor kısmında meydana gelen küçük çaplı patlama paniğe neden oldu.

    Yoldan geçen diğer sürücüler de araçlarındaki yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

    Karabük’te seyir halindeki araçta yangın ViDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Alevler kısa sürede söndürüldü.

    Araçta maddi hasar meydana gelirken, yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

    Karabük’te seyir halindeki araçta yangın #1

    Karabük’te seyir halindeki araçta yangın #2

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