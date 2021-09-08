Karabük’te yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı

Üç katlı bir evin balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı.

Karabük’ün Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi’nde bulunan üç katlı binanın en üst katında Mustafa A.(41) ile Olcay A.Y. ‘nin (17),yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı.

Meydana gelen olayda dengelerini kaybeden iki kişi, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinim ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahısların alkollü oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük’te yaslandıkları balkon duvarı yıkıldı, 6 metreden aşağıya düştüler VİDEO