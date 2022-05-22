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    Karabük'teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar

    Karabükspor idman sahasında düzenlenen festivalde, taciz iddiasıyla kavga yaşandı. Taraflar güçlükle ayrılırken, sahanın yanındaki hastanedeki hastalar, yüksek ses nedeniyle çileden çıktı.
    • 22.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:16
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    Karabük'teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar

    Karabük'ün Yenişehir'de bulunan sahasında, binlerce gencin katılımıyla gençlik festivali düzenlendi.

    Gerçekleştirilen organizasyon esnasında, bir grup genç taciz iddiası ve 'Yan bakma' davası sebebiyle tartışma yaşadı.

    Giderek alevlenen tartışma yerini yumruklu kavgaya bırakırken, bölgede uzun süreli arbede yaşandı.

    Hastalar yüksek sesten rahatsız oldu

    İHA'nın haberine göre kavga güçlükle ayrılırken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda düzenlenen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı.

    Organizatöre tepki

    Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.

    Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.

    Karabük'teki gençlik festivalinde kavga ViDEO

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #1

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #2

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #3

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #4

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #5

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #6

    Karabük teki gençlik festivalinde taciz: Yumrukla saldırdılar #7


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