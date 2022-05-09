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    Karaköy'de dilencinin üzerinden bin 850 TL çıktı

    Kucağındaki bebekle çevredekilere duygu sömürüsü yapan bir kadın dilenci, zabıta engeline takıldı.
    • 09.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:16
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    Karaköy'de dilencinin üzerinden bin 850 TL çıktı

    İstanbul Karaköy'de çocuklarıyla beraber çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para isteyen bir dilencinin oyunu bozuldu.

    Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

    Bin 850 lirayla yakalandı

    İHA'nın haberine göre kadının üzerinden bin 850 lira para çıktı. Kadın dilenmediğini iddia ederken, yaşananlar kameraya yansıdı.

    Karaköy'de dilencinin üzerinden bin 850 TL çıktı VİDEO

    Karaköy de dilencinin üzerinden bin 850 TL çıktı #1

    Karaköy de dilencinin üzerinden bin 850 TL çıktı #2


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