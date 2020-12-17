Vapurdan inen bir kadının, küçük yaşta iki kapkaççı tarafından telefonunun çalındığını gören esnaf, kapkaççıları yakaladı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Karaköy Arap Cami Mahallesi'nde bulunan Kardeşim Sokak'ta vapurdan inerek yürümeye başlayan bir kadın, 12.30 sıralarında çarşıda yaşı küçük 2 şahıs tarafından kapkaça uğradı.

Cep telefonu çalınan kadın çığlık atmaya başlayınca şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı.

Kadının sesini duyan çevredeki esnaf, kendilerine doğru gelen şahıslardan birini omuz atarak yere düşürdü.

ESNAF YAKALADI

Diğer şahıs ise başka bir esnaf tarafından kolundan tutularak yakalandı. Olayın ardından koşarak şahısların yakalandığı yere gelen kadına esnaf tarafından yerden alınan cep telefonu teslim edildi.

Karaköy'de esnafın, kapkaççıyı yakalama anı ViDEO

KAPKAÇÇILARA OMUZ ATTI

Yakalanan şahıslar ise kadına yalvararak serbest bırakılmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadının vazgeçmemesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüphelileri esnaftan teslim aldı. Gözaltına alınan şahıslar ve şikayetçi kadın da başka bir ekip aracıyla emniyete götürüldü.





"HIRSIZ YAKLAŞINCA, BEN DE OMUZ ATTIM"

Kapkaççıya omuz atan Bilal Acar, “Ben burada esnafım malzeme almaya gidiyordum. Sokağa döndüğümde karşı taraftan koşan iki kişi vardı. Yolda tutun diye bağırdılar. Baktım hırsız yaklaşınca bende omuz attım. Ondan sonra yıkıldılar, aldılar ve götürdüler.” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



