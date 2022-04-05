Karaköy’deki gece kulübünde fenomenler arasında kavga

Parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansırken, fenomenlerden 3'ü alnından yaralandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindeki bir gece kulübünde aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi.

Önceki hafta cumartesi gecesi düzenlenen partinin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin, ardından emniyete giderek şikayette bulundu.

SOSYAL MEDYADAN ANLATTILAR

Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.