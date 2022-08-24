Karaman’da aracıyla baraja düştü, cesedi 7 saatte çıkarıldı

Fisandun Barajı’na düşen hafif ticari aracın sürücüsünün cansız bedeni, 7 saat süren çalışmaların sonunda sudan çıkarıldı.

Karaman’da, merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajı’nda, dün akşam saat 20.30 sıralarında, oğluyla balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti.

Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı.

Aracın yeri 1 saat sonra tespit edildi

İHA’nın haberine göre; AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından, hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi.

Konya, Adana, Aksaray ve Mersin’den dalgıç adamlar istendi. Olay yerine ilk ulaşan Konya Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak baraja girdi.

Kurbağa adamlar, önceden Karaman AFAD ekibinin sualtı kamerası ile yerini tespit ettiği aracın yanına inerek plakasının 70 FY 356 olduğunu belirledi. Daha sonra aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşıldı.

Ekipler, ruhsat sahibi babanın arabayla ayrılan 30 yaşındaki oğlu İbrahim Yaşar’a bir türlü ulaşamadığını öğrendi. Tekrar suya giren kurbağa adamlar, kısa süre sonra arka camı kırık olan aracın yakınında Yaşar’ın cansız bedenine de ulaştı. Ceset, 7 saatlik çalışmaların sonunda sudan çıkarıldı.

Karaman’da aracıyla baraja düştü ViDEO

PTS görüntüleri incelendi

Jandarma, aracın baraja uçtuğunda Yaşar’ın yanında birisinin olup olmadığını belirleyebilmek için polisle irtibata geçerek PTS kameralarından görüntülerin incelenmesini istedi.

Kamera kayıtlarında Yaşar’ın araçta kendisinin bulunduğu ve baraj bölgesine de tek başına geldiği belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmalarına son verilirken, baraja uçan hafif ticari araç kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı.

Soruşturma sürüyor

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından İbrahim Yaşar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.