Aynı firmaya ait 3 iş yerinden çaldığı musluklar ile fincan takımını bahanelerle iade edip parasını alan hırsız, üçüncü mağazada suçüstü yakalandı.

Nevşehir'de üniversite öğrencisi olan Ali G., dün geldiği Karaman'da aynı firmaya ait 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip 2 musluk bataryası, 1 de fincan takımı çaldı.

BAHANELERLE ÜRÜNLERİ İADE EDİP PARA ALDI

Bir süre sonra yeniden aynı iş yerlerine giden Ali G., kasadaki görevlilere diğer müşteriler de varken, yüksek sesle, ''Eşim bu malzemeleri buradan almış ve fişini kaybetmiş. Fişi yok diye 'iade alamıyoruz' denmiş. Siz sattığınız malı nasıl geri almazsınız? Sattığınız malların arkasında durun ve bizim paramızı geri ödeyin.'' dedi.

Ali G., ilk iş yerinden iade ettiği çaldığı ürün için 500, ikinci iş yerinden aynı yöntemle 425 lira aldı.

Karaman'da çaldığı ürünleri iade edip parasını alan hırsıza suçüstü VİDEO

ÜÇÜNCÜ İŞ YERİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Üçüncü iş yerinde de aynı yöntemi uygulayıp, çaldığı ürünü iade edip parasını almak isteyen Ali G., çalışanlarını durumu fark edip polise haber vermesi sonucu suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve ürünleri iade etme anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Ali G.’nin yapılan üst aramasında, hırsızlık yapacağı 5 iş yerinin ad ve adreslerini not aldığı kağıt çıktı. Çaldığı ürünleri iade etmesi karşılığı aldığı 925 lira da iş yerlerine teslim edildi.

35 İLDE AYNI YÖNTEMLE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Gözaltına alınan Ali G. ifadesinde, 35 ilde aynı yöntemle hırsızlıklar yaptığını itiraf etti. Polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Ali G. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

























