Karaman'da çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinden çatı tamiri için Karaman'a gelen 16 yaşındaki M.H.A., çıktığı çatıdan dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü.
M.H.A.'nın düştüğünü gören diğer çalışanlar, çocuğu özel araçlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı.
HASTANE YOLUNU KARIŞTIRDILAR
Navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle hastaneyi bulamayan şahıslar, Valide Sultan Mahallesi Tren Garı yakınlarında kayboldu.
Şahıslar daha sonra 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan ambulansa alınan 16 yaşındaki çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.