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Karaman'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

Karaman'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı Karaman'da gizli buzlanma nedeniyle virajı almayan otomobil, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.