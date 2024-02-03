Karaman'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

İHA
Karaman merkez Gevher Hatun Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki otomobil, kavşakta oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan D.Y., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumları iyi
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası polis ekipleri kavşakta önlem alarak gizli buzlanmayı belediyeye bildirdi, belediye ekipleri kazanın olduğu kavşakta tuzlama çalışması yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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