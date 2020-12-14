- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Karaman'da kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Karaman'da kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Saldırgan koca gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 14.12.2020 - 15:00
Karaman’ın Sümer Mahallesi 1204 Sokak'taki evde 2 çocuk sahibi Deniz (24)-Cansu D. (20) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.
Meliha Nur K. (18) da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçaklayarak, yaraladı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALGIRGAN KOCA GÖZALTINDA
Saldırgan koca Deniz D. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.