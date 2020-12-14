Karaman'da kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

Karaman'da kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

Saldırgan koca gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaman’ın Sümer Mahallesi 1204 Sokak'taki evde 2 çocuk sahibi Deniz (24)-Cansu D. (20) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Meliha Nur K. (18) da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçaklayarak, yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALGIRGAN KOCA GÖZALTINDA

Saldırgan koca Deniz D. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.