İHA
Karaman'ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta, korkunç bir kaza meydana geldi.
18 yaşındaki A.K. idaresindeki 70 ACM 451 plakalı motosiklet ile H.Y. yönetimindeki 70 ABT 712 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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