Haberler



3. Sayfa



Karaman'da motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Karaman'da motosiklet sürücüsü kazada yaralandı Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü H.Y., yola savrularak yaralandı ve bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.