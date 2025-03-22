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Karaman'da sahur için uyanınca yangını fark etti: Eşi kurtulamadı

Karaman'da sahur için uyanınca yangını fark etti: Eşi kurtulamadı Ermenek ilçesinde gelininin telefonuna uyanıp sahura kalkan yaşlı kadın, yangını fark edip evden çıktı. Alzheimer hastası eşi ise hayatını kaybetti.