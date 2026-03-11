Dubai'den kaçış sürüyor: Plajlar boş kaldı

ABD ve İsrail'in saldırı başlattığı İran, füzeleriyle misilleme yapıyor.

İran'ın füzeleri İsrail'deki Demir Kubbe'yi delerken, bazı ülkelerle birlikte çatışmaların alanı da genişledi.

İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçları (İHA), BAE’nin iki önemli kenti olan Dubai ve Abu Dabi’de bazı noktaları hedef aldı.

Dubai’de sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı bölgelerin alevlere teslim olduğu görüldü.

TURİSTLER KAÇMAYA BAŞLADI

İran'ın saldırıları sonrası Dubai'deki plajlar ve turistik yerler boşaldı.

Dubai'den giden fenomen ve zengin kesim, evcil hayvanlarını bile terk etti.

Havalimanından gelen görüntüler, Dubai'den ayrılmak için bekleyenlerin yoğunluğunu da gözler önüne serdi.

PLAJLAR SESSİZ

Dubai'de turistlerin de ayrılmaya başlaması ile bölgede adeta hayat durma noktasına geldi...

Plajlardaki sessizliği kayda alan bir turist, "Sahilde sadece bir kişi var. Burası hayalet kasaba gibi." dedi.

"NORMALLEŞME" İÇİN ADIM ATILDI

Yaşanan gelişmeler, Dubai’nin yıllardır inşa ettiği “dünyanın en güvenli şehirlerinden biri” algısını ciddi şekilde sarstı.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, kamuoyuna güven mesajı vermek amacıyla bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Al Nahyan’ın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Öte yandan, Dubai’nin imajını toparlamak için sosyal medya fenomenleriyle anlaşmalar yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.

2 Mart itibarıyla çok sayıda influencer’ın, Dubai’de hayatın normale döndüğü mesajı verdiği ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum’a destek paylaşımlarında bulunduğu görüldü.