Yeni kanun ile araçlar modifiyelerden arındırılıyor: Vatandaşlar durumdan memnun

Meclis'te kabul edilen trafik kanunu ile yeni bir döneme girildi.

Yasadan etkilenen unsurlardan biri de 'Modifiyeli araç' olarak bilinen, görüntüsü, nitelikleri ve teknik aksamı değiştirilen araçlar oldu.

Kanun ile beraber bu araçlara verilen cezalarda kayda değer bir artış yaşandı.

"BULUNDURMAK VEYA KULLANMAK YASAKTIR"

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır.

Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilir." denildi.

CEZALAR SONRASI ARAÇLARINDAN SÖKMEYE BAŞLADILAR

Yasa değişikliği sonrası trafik polisleri 21 bin lira ceza yazınca, birçok araç sahibi, bu sistemleri sökmeye başladı.

Cezadan kaçmak isteyen araç sahipleri hızlıca işe koyuldu.

VATANDAŞLAR DURUMDAN MEMNUN

Trafikte sürekli yüksek sesle gezerek çevreyi rahatsız eden, bazı trafiği kilitleyerek gösteri yapan, geceleri sokaklarda yüksek sesle müzik dinleterek dolaşan bu tür araçlar, vatandaşların uzun zamandır tepkisini çekiyordu.

Yeni yasa ile hem ses hem de çevre kirliliğine maruz kalmayacak olan vatandaşlar, duruma olan memnuniyetlerini dile getirdi.

ARAÇLARDAKİ MODİFİYE ADI VERİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Araçlarda “modifiye” olarak yapılan bir dizi değişiklik görülüyor.

Bu değişikliklerin tümü yönetmeliğe göre izin alınması gereken işlemler olarak öne çıkarken şu şekilde sıralanıyor:

Araçlara eklenen gövde kitleri, yani, tekerlek çamurlukları, yan etekler, kaputlar, ızgaralar, ön ve arka tampona eklemeler, tavan havalandırmaları,

Boya işlemleri, aracı ruhsat harici renge boyama, film kaplama, orijinal rengin farklı tonlarına boyama, renk kaplamaları,

Far değişiklikleri, araçlara orijinal olmayan yönetmeliğe aykırı far takma, arka stopları değiştirmek, tamponlara, araç üstlerine güçlü ışıklar takmak, xenon farlar takmak

Araçlara abart adı verilen yüksek ses çıkaran egzoz takmak, cip takarak, tuning gibi yöntemlerle motorun gücünü artırmaya çalışmak

Araç içlerine navigasyon sistemleri takmak, car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, televizyon ekranları takmak, yarış aracı koltuğu görünümü vermek, araç içinde karışık renkli ışık sistemleri kullanmak,

Araç dışında geniş jant ve lastikler kullanmak.

SÜRÜCÜLERE SÖKMELERİ İÇİN BİR SÜRE VERİLEBİLİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu araçlara yönelik bir değişiklik söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı, "Durumun değerlendirildiğini, üzerinde çalışıldığını" söyledi ancak ayrıntı vermedi.

APP plakalarda 1 Nisan'a kadar süre verilmesi gibi, ses sistemlerinin sökülmesi ve araçların eski haline getirilmesi için sürücülere süre verilebilir.

İKİNCİ SEÇENEK YASAYA UYGUN İZİN

Bir başka seçenek de araçların yasa ve yönetmeliği uygun şekilde izin alarak, sorunsuz hale getirilmesi.

Geçiş süreci sonrası yasa maddelerinin tam olarak uygulanması değerlendiriliyor.