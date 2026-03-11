Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun çeyrek final ve yarı final kura çekimi İstanbul Finans Merkezi'nde yapıldı.

Kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra yarı finaldeki eşleşmeler de belli oldu.

Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor'a ek olarak en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, kuraya seri başı olarak katıldı.

Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ise kurada seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

İŞTE KUPADA ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ

Kupa formatı gereği aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finalde eşleşmedi.

Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Beşiktaş-Alanyaspor

Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibi yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçı galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinin galibi ise yarı finalde Konyaspor-Fenerbahçe maçı galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek final maçları 21-22 ve 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Avrupa'da mücadele eden takımların tur atlamaları durumunda ise maç tarihi güncellenecek.

Yarı finaldeki eşleşmeler ise şöyle:

Galatasaray-Gençlerbirliği / Samsunspor-Trabzonspor

Beşiktaş-Alanyaspor / Konyaspor-Fenerbahçe