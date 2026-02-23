Karaman'da sokak ortasında rastgele kurşun yağdıran şahsı arama çalışmaları başladı

Karaman'da eline aldığı tüfeği rastgele sıkan şahıs, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Cedid Mahallesi'nde sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle rastgele ateş açıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SAÇMALAR 4 KATLI APARTMANA İSABET ETTİ

Olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları incelemede tüfekten çıkan saçmaların park halindeki bir otomobille 4 katlı apartmanın kapısına isabet ettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekibi, sokak üzerinde boş kovan çalışması yaptı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, tüfekle ateş eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.