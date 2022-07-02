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    Karaman'da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı

    Bir anda yola fırlayan tilki nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile takla attırdı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • 02.07.2022 - 11:18
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    Karaman'da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı

    Karaman- Ereğli kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında seyir halinde olan Vatan Emekli, aniden yola çıkan tilkiye çarpmamak için otomobilin direksiyonunu kırdı.

    Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp devrildikten sonra karşı şeride takla attı.

    Kazada sürücü Emekli ve yanındaki Mehmet Oflaz yaralandı.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #1

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #2

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #3

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #4

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #5

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #6

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #7

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #8

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #9

    Karaman da yola çıkan tilki, sürücüye takla attırdı #10


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