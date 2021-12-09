Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında ağladı

Askere gittikten sonra telefonunu kullandığı ve kendisinden önce terhis alan üst devresi 2 buçuk yıllık eşiyle kaçan adam, eşini affedeceğini ve dönmesini söyledi.

Müge Anlı'nın sunduğu programa katılan Emirhan Demirok isimli asker, eşinin kaçtığını iddia ederek yardım istedi.

Isparta'da askere gittikten sonra 2 buçuk yıllık eşiyle konuşmak isteyen Emirhan Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu rica etti.

Telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini söyleyen Demirok, izne gittiğinde eşinin kaçmasıyla üzüntüye boğuldu.

"SENİN EŞİN DE HER ARAYANLA NE KONUŞUYOR"

Müge Anlı'nın, "Senin eşin de her arayanla ne konuşuyorsa?" sözlerine karşın üzüntüsünü gizlemeyen Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek ağladı.

SİMİT ALMAYA DİYE ÇIKIP DÖNMEDİ

Demirok, askerden izin için geldiği dönemde olayın meydana geldiği süreci şu ifadelerle aktardı:

"06.20'de evden çıktım. Eşim 07.30'da kalkmış WhatsApp'a girmiş. 08.05'te üstünü giyerek simit almaya gitmiş. Gidiş o gidiş... 2 buçuk yıldır evliyiz. Aynı memlekette yaşıyorduk. Seviyorduk birbirimizi. Aramız iyiydi, pazar günü akşam gitmeden hepimize sarıldı. Kardeşini öptü, sarıldı, bana sarıldı kocam dedi. Seni çok seviyorum dedi ama sabah yok. Kandırdılar.

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"HALİL'İN TELEFONUYLA EŞİMİ ARIYORDUM, O DA EŞİMLE KONUŞMUŞ"

Bu söylediğim kişi Halil. Askerden tertibim. Askerliği bitince benim eşime diyor ki 'Kocandan boşan, ben seninle evleneyim.' Kaynanam söyledi. Halil'in telefonuyla eşimi arıyordum askerdeyken ben. O da eşimle konuşmuş. 'Kocandan ayrıl.' Ben yani ondan kaçtığını tahmin ediyorum.





"DÖN, BEN HER ŞEYE RAZIYIM"

Ben askerdeyken onun günü azdı. O çıktı bitirdi gitti. Eşime, 'Sen kocanla ayrıl, ben annemleri görücü yollayacağım, anneme seni isteteceğim, ben seninle evleneceğim' diyor.

Dön aşkım, bir tanem, sevgilim... Dön, ben her şeye razıyım, dön. Seni kandırdılar, sen böyle bir insan değilsin. Sen pişman oldun, ben biliyorum."