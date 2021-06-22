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    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı

    Sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla “kazanma garantili kupon“ vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 13:04
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    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı

    Kars merkezli 4 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı.

    SÖZDE "BAHİS DANIŞMANLIĞI"

    Çete üyeleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip, vatandaşları dolandırdıklarını itiraf etti.

    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı VİDEO

    POLİS HER ADIMLARINI İZLEDİ

    Dolandırıcılık çetesiyle ilgili olarak inceleme başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı.

    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #1

    17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis, Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir’de 50 polisin katılımıyla önceden belirlenen adreslere baskın yaparak şüpheli 17 kişiyi gözaltına aldı.

    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #2

    MALLARINA EL KONULDU

    Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu.

    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #3

    8 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

    Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 17 kişiden 8’i, önce sağlık kontrolünden geçilmek üzere hastaneye ardından da Adliye’ye sevk edildi.

    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #4


    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #5



    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #6

    Kars merkezli bahis çetesi operasyonu: 17 gözaltı #7

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