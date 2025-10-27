Kars’ta avcı baba kazara oğlunu vurdu

- Bir baba, Kars'ta ördek avı sırasında kazara oğlunu vurdu.
- Ağır yaralanan oğul, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- Baba gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı.
AV KAZASINDA GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINDA
Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu.
Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından baba M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.