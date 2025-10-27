Abone ol: Google News

Kars’ta avcı baba kazara oğlunu vurdu

Erzurum’dan Kars’a ördek avlamak için gelen baba, kazara ördek yerine oğlunu vurdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 08:04
Kars’ta avcı baba kazara oğlunu vurdu
  • Bir baba, Kars'ta ördek avı sırasında kazara oğlunu vurdu.
  • Ağır yaralanan oğul, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Baba gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı.

AV KAZASINDA GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINDA

Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu.

Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri