Kars’ta avcı baba kazara oğlunu vurdu

Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı.

AV KAZASINDA GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINDA

Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu.

Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.