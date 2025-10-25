Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu: 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma tüfek ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars'ta suçla mücadele...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

58 ekip ve 239 personelin katıldığı, mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 1 ruhsatsız Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7,62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA TÜFEK

Operasyonda ele geçirilen Alman yapımı Mauser marka tüfeğin, 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirlendi.

Tüfeğe ait çok sayıda mermi de bulundu.