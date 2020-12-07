Kars'ta tilki, telef olan köpeği yedi

Kars'ta tilki, telef olan köpeği yedi

Ahmet Arslan Caddesi üzerinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalan ve şehir merkezi yakınlarına inen bir tilki, telef olan yavru köpeği yedi.

Kars’ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok yabani hayvan yiyecek bulmak için şehre iniyor. Bu kez de şehre inen bir tilki yolda telef olan bir köpeği yedi.

Ahmet Arslan Caddesi üzerinde bir aracın çarpması sonucu yavru köpek telef oldu.

TİLKİ KÖPEĞİ YEDİ

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki yol kenarında telef olan köpeği yedi.

Tilkinin köpeği yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kars'ta tilki, telef olan köpeği yedi İZLE

