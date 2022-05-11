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    Kartal' 2 kişinin içinde bulunduğu asansör, 7'nci kattan zemine çakıldı

    11 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede tadilat yapan 2 Afganistan uyruklu kişi, molozları indirmek için asansöre bindi. Aşırı yüke dayanamayıp zemine düşen asansördeki kişiler yaralandı.
    • 11.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:49
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    Kartal' 2 kişinin içinde bulunduğu asansör, 7'nci kattan zemine çakıldı

    Kartal'ın Hürriyet Mahallesi'ndeki 11 katlı apatmanda, korkunç bir olay yaşandı.

    Haydarbaba Sokak'ta bulunan binanın 7. katındaki dairede tadilat çalışması yapan Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri isimli Afgan uyruklu 2 işçi, daireden çıkan molozları çuvallara yükleyip, çuvalları da asansöre koydu.

    İçinde 2 kişinin bulunduğu asansör 7. kattan çakıldı

    İHA'nın aktardığı habere göre, çuvalları koyduktan sonra işçiler de asansöre bindi. İddiaya göre aşırı yüke dayanamayan asansör, 7. kattan zemine düştü.

    Yaralılar tedavi altında

    Asansör içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 2 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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