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    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek

    İran uyruklu S.T.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı iki tehlikeli video polis ekiplerini harekete geçirdi. Gözaltına alınan şahsın, sınır dışı edileceği öğrenildi.
    • 27.08.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 08:42
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    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek

    İstanbul'un Kartal’ın kartal ilçesinde lüks bir sitenin 19'uncu katında çekilen görüntüler gündem oldu.

    İran uyruklu S.T., sosyal medya hesabında art arda tehlikeli videolarını paylaştı.

    Alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı

    İlk görüntülerde evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatan şahsın, ardından yayınladığı ikinci videoda ise otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı görüldü.

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek VİDEO

    Gözaltına alındı

    Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından polis ekipleri harekete geçti. Çalışmaların sonucunda kimliği tespit edilen S.T.'nin evine baskın yapıldı.

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın kullandığı silahın U.Ş.’ye ait olduğu belirlendi.

    Sınır dışı işlemleri başlatıldı

    U.Ş. hakkında da inceleme başlatan ekipler Pendik'teki evinde gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek #1

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek #2

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek #3

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek #4

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek #5

    Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek #6


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