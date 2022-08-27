- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek
Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek
- 27.08.2022 - 08:40
- Güncelleme : 27.08.2022 - 08:42
İstanbul'un Kartal’ın kartal ilçesinde lüks bir sitenin 19'uncu katında çekilen görüntüler gündem oldu.
İran uyruklu S.T., sosyal medya hesabında art arda tehlikeli videolarını paylaştı.
Alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı
İlk görüntülerde evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatan şahsın, ardından yayınladığı ikinci videoda ise otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı görüldü.
Kartal’da alkol şişesini fırlattı, rast gele ateş açtı: Sınır dışı edilecek VİDEO
Gözaltına alındı
Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından polis ekipleri harekete geçti. Çalışmaların sonucunda kimliği tespit edilen S.T.'nin evine baskın yapıldı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın kullandığı silahın U.Ş.’ye ait olduğu belirlendi.
Sınır dışı işlemleri başlatıldı
U.Ş. hakkında da inceleme başlatan ekipler Pendik'teki evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.