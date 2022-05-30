- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kartal'da, İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi
Kartal'da, İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi
İETT otobüsünün motor bölümünden yükselen duman, araç içine doldu. Motordan yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 30.05.2022 - 11:00
- Güncelleme : 30.05.2022 - 11:05
İstanbul’da, TEM Samandıra Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanlar kısa sürede aracın içinde yayılınca ismi öğrenilemeyen sürücü, yolcular tarafından uyarıldı.
AA'nın haberine göre; yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi.
Motor kısmından alevler yükseldi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın motor kısmından yükselen alevler, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Otobüs garaja çekildi
Maddi hasar oluşan otobüs, İETT garajına çekildi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.