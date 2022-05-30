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    Kartal'da, İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

    İETT otobüsünün motor bölümünden yükselen duman, araç içine doldu. Motordan yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 30.05.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:05
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    Kartal'da, İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

    İstanbul’da, TEM Samandıra Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

    Dumanlar kısa sürede aracın içinde yayılınca ismi öğrenilemeyen sürücü, yolcular tarafından uyarıldı.

    AA'nın haberine göre; yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi.

    Motor kısmından alevler yükseldi

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın motor kısmından yükselen alevler, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

    Otobüs garaja çekildi

    Maddi hasar oluşan otobüs, İETT garajına çekildi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

    Kartal da, İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi #1

    Kartal da, İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi #2


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