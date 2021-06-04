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    Kartal'da, motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek isterken motosikletin çarptığı talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:37
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    Kartal'da, motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

    İstanbul'un Kartal ilçesi Üsküdar Caddesi üzerinde, 34 CVU 757 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A.A., karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

    ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Kaza nedeniyle mahalleli ve esnaf sokağa döküldü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı Kartal Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kartal da, motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı #1

    MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen motosiklet, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun ortasından çekildi.

    Motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

    Kartal da, motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı #2

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